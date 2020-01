Ballard Power-Aktie: Wie geht es jetzt weiter? Die Aktie von Ballard Power verliert heute rund 11% an Wert. Damit kracht das Papier der Kanadier wieder unter die Kursmarke von 10 Euro - noch gestern schraubte sich Ballard Power auf ein neues 10-Jahres-Hoch bei 11,23 Euro. Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen mit Sitz in Burnaby. 1979 wurde...

Den vollständigen Artikel lesen ...