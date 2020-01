CytoTools AG: Weitere positive Projektentwicklung für DermaProDGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges CytoTools AG: Weitere positive Projektentwicklung für DermaPro21.01.2020 / 09:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CytoTools AG: DermaTools Biotech GmbH berichtet über weitere positive Projektentwicklung für DermaPro(R)- Marktvorbereitungen in Indien laufen auf Hochtouren - Centaur plant Marktstart mit Beginn des 2. Quartal 2020 - Europäische Arzneimittel Agentur (EMA) stimmt Phase III Studienplanungen zu - DermaTools erhält frisches Kapital und sichert damit weitere ArbeitenDarmstadt, den 21. Januar 2020 - Die CytoTools AG Tochter DermaTools Biotech GmbH berichtet heute über die weiteren Etappenziele ihres Lizenzpartners Centaur Pharmaceuticals im Rahmen der Vorbereitungen zum Marktstart in Indien. Von den zuständigen lokalen Behörden wurde die finale Verkaufsverpackung mittlerweile freigegeben, sodass die Produktion und die endgültige Verpackung in die Handelsform nun erfolgen können. Weiterhin baut Centaur aktuell weitere Produktionslinien auf. Nach den derzeitigen Planungen von Centaur soll der endgültige Marktstart zu Beginn des zweiten Quartal 2020 erfolgen. Vorbereitend hierzu werden in den nächsten Wochen Symposien mit wichtigen leitenden Ärzten durchgeführt, um den Marktstart unseres innovativen Produktes Woxheal (so der indische Handelsname) zur Behandlung von diabetischen Fußwunden hervorzuheben.Darüber hinaus kann über das positive Ergebnis des durchgeführten Beratungsverfahrens bei der EMA (Europäische Arzneimittel Agentur) berichtet werden. Hinsichtlich des geplanten Studiendesign der Phase III Studie in der Indikation diabetisches Fußsyndrom haben die europäischen Behörden dem vorgeschlagenen Studiendesign und der Datenerhebung zugestimmt, sodass die zur Einreichung erforderlichen Dokumente nun fertiggestellt werden konnten. Nach einer Übersetzung in die erforderlichen Sprachen könnte mit Sicherstellung der Finanzierung im ersten Quartal 2020 der Start der europäischen Phase III Studie erfolgen. Mit einer Ende 2019 durchgeführten kleinen Bar-Kapitalerhöhung in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR hat die DermaTools Biotech GmbH die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, um die erforderlichen Schritte bis zum Start der Studie durchzuführen.Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Vorstand Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.deUBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.deDiese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.Über CytoTools:Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (62 %) und CytoPharma GmbH (50 %).21.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 957281Ende der Mitteilung DGAP News-Service957281 21.01.2020