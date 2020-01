FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Dialysespezialisten FMC sind am Dienstag nach einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies auf den höchsten Stand seit Juli 2019 gestiegen. Mit dem Sprung auf bis zu 69,78 Euro knüpften sie an die Kursgewinne der vergangenen Tage an. Am Vormittag führten sie den Dax zuletzt noch mit einem Plus von 1,22 Prozent auf 69,70 Euro an.



Analyst James Vane-Tempest glaubt, dass viele Investoren das mittelfristige Potenzial des Dax-Konzerns durch an das Angebot der Heimtherapie von Patienten mit chronischen Nierenkrankheiten unterschätzten. Ein zusätzlicher Kurstreiber könnten Details zu den Erwartungen des Konzerns hinsichtlich der Übernahme des US-Unternehmens NxStage werden. Daher hob der Experte das Kursziel von 69 auf 80 Euro an und stufte die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch./mis/fba

