München (ots) - Die BMW Foundation Herbert Quandt und UnternehmerTUM suchen ab sofort wirkungsorientierte Start-ups für das neue Accelerator-Programm RESPOND- RESPOND unterstützt GründerInnen, die durch innovativeTechnologien und unternehmerische Ansätze nachhaltige Lösungenfür globale Herausforderungen schaffen- Bewerbungen können bis zum 1. März 2020 eingereicht werden, dasProgramm startet am 22. Juni 2020 Verantwortung übernehmen liegt bei GründerInnen im Trend: So streben zwei Drittel der im Rahmen des Green Startup Monitors 2018 befragten Start-ups an, eine positive gesellschaftliche oder ökologische Wirkung zu erzielen. Es fehlt allerdings oftmals noch an speziellen Angeboten für verantwortungsbewusste Unternehmer.Um GründerInnen bei der Skalierung ihrer Unternehmen zu unterstützen und die Bedeutung gesellschaftlich, ökologisch und sozial relevanter Geschäftsmodelle zu unterstreichen, hat die BMW Foundation Herbert Quandt mit Unterstützung von Europas führendem Innovations- und Gründerzentrum UnternehmerTUM das Accelerator-Programm RESPOND initiiert. Das Programm startet am 22. Juni 2020.RESPOND läuft über eine Dauer von fünf Monaten und richtet sich an GründerInnen, die durch innovative Technologien und unternehmerische Ansätze komplexe globale Probleme lösen. In den vier Präsenzphasen des Programms nehmen die GründerInnen an Workshops in München zu wirkungsorientiertem Wirtschaften, Marketing, Vertrieb, Finanzierung und verantwortungsvoller Unternehmensführung teil.Die Teilnehmerinnen profitieren von dem Austausch und der Kollaboration, sowohl untereinander als auch mit den globalen Netzwerken der BMW Foundation und der UnternehmerTUM. Zudem erhalten die TeilnehmerInnen während der fünf Monate kostenfreien Zugang zu Coworking Spaces in den Räumen der UnternehmerTUM in München.Die GründerInnen lernen durch das Accelerator-Programm, die Stärken und Schwächen ihrer Geschäftsmodelle besser einzuschätzen und die mittel- und langfristigen Ziele ihrer unternehmerischen Entwicklung zu planen. Zudem bauen sie ihre Führungskompetenzen aus.Die Bewerbungsphase für RESPOND läuft bis zum 1. März 2020. Besonderer Fokus liegt bei der Auswahl der ersten Kohorte auf GründerInnen, deren Geschäftsmodelle einen Beitrag zu einem der drei folgenden, nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen leisten:Ziel 8 - Menschenwürdige Arbeit und WirtschaftswachstumZiel 9 - Industrie, Innovation und InfrastrukturZiel 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden Dr.-Ing. Heba Aguib, Chief Executive RESPOND, BMW Foundation Herbert Quandt: "Indem die BMW Foundation wirkungsorientierte GründerInnen befähigt, ihre innovativen Lösungen und Technologien zu skalieren, will sie zu einer systemischen Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystem beitragen. Responsible Leadership, also verantwortungsvolles Handeln von Führungspersönlichkeiten, ist dafür der zentrale Hebel. Mit Programmen wie RESPOND identifizieren, aktivieren und unterstützen wir Führungspersönlichkeiten, die diesen Wandel vorantreiben."Miki Yokoyama, COO for RESPOND, UnternehmerTUM: "Wir glauben, dass Startups die Innovationskraft, Kreativität und Energie haben, um zu Lösungen für globale Herausforderungen wie der Klimakrise und sozialen Ungerechtigkeiten entscheidend beizutragen. Mit RESPOND unterstützen wir die GründerInnen, die sich auf den Weg machen, Antworten zu globalen Fragestellungen zu geben."Weitere Informationen zur Bewerbung um eine Teilnahme an dem Accelerator-Programm finden Sie auf respond-accelerator.com.Über RESPONDRESPOND ist ein Accelerator-Programm der BMW Foundation Herbert Quandt mit Unterstützung des Innovations- und Gründerzentrums UnternehmerTUM. Das Programm fördert GründerInnen, die durch unternehmerische Ansätze einen Beitrag zu einer friedlichen, gerechten und nachhaltigen Zukunft im Sinne der Agenda 2030 der Vereinten Nationen leisten. Im Programm erhalten Gründerteams Zugang zu Workshops und Mentoring an der Schnittstelle von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Weiterhin profitieren die GründerInnen von engen Kontakten zum globalen Responsible-Leaders-Netzwerk der BMW Foundation und dem erweiterten Netzwerk beider Organisationen. Das Responsible-Leaders-Netzwerk verbindet weltweit mehr als 1.800 Führungspersönlichkeiten, die sich für gesellschaftlichen Wandel in und zwischen Gesellschaften einsetzen.Über die BMW Foundation Herbert QuandtDie BMW Foundation Herbert Quandt ist eine unabhängige Unternehmensstiftung, die mit ihren Aktivitäten zur gesellschaftlichen Verantwortung und Mission der BMW Group beiträgt. Die BMW Foundation inspiriert Führungspersönlichkeiten weltweit, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und sich als Responsible Leaders für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Zukunft einzusetzen. Mit ihren Aktivitäten will sie die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen unterstützen. Sie inspiriert diese Führungspersönlichkeiten, indem sie ihnen eine Plattform für ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung bietet, und vernetzt sie über Länder-, Regionen- und Sektorengrenzen hinweg durch ihr globales Responsible-Leaders-Netzwerk. Die dritte Komponente der Stiftungsarbeit ist es, in Initiativen und Organisationen zu investieren, die sich für die Lösung der gesellschaftlichen, politischen und ökologischen Herausforderungen der Menschheit einsetzen.Über UnternehmerTUM - Europas führendes Zentrum für Innovation und GründungUnternehmerTUM ist eine einzigartige Plattform für die Entwicklung von Innovationen. UnternehmerTUM identifiziert aktiv innovative Technologien und initiiert neues Geschäft durch die systematische Vernetzung von Talenten, Technologien, Kapital und Kunden. Start-ups bietet UnternehmerTUM einen Rundum-Service von der ersten Idee bis zum Börsengang. Ein Team aus 240 erfahrenen Mitarbeitern, darunter Unternehmer, Wissenschaftler und Investoren, unterstützt beim Aufbau des Unternehmens, beim Markteintritt und bei der Finanzierung - auch mit Venture Capital. Für etablierte Unternehmen ist UnternehmerTUM der zentrale Ort für die Zusammenarbeit mit Start-ups und den Ausbau ihrer internen Innovationskraft und -kultur. UnternehmerTUM wurde 2002 von der Unternehmerin Susanne Klatten gegründet und ist mit jährlich mehr als 50 wachstumsstarken Technologiegründungen - u. a. Celonis, Konux und Lilium - das führende Zentrum für Innovation und Gründung in Europa.