Der Entsorger Veolia wird seine Anteile an der Stadtreinigung Dresden (SRD) an die Technischen Werke Dresden verkaufen. Wie das Bundeskartellamt in der vergangenen Woche mitgeteilt hat, haben die Wettbewerbshüter den Erwerb des 49-prozentigen Anteils durch die kommunale Gesellschaft am 16. Januar freigegeben. Das Public-Private-Partnership (PPP) wird damit rekommunalisiert. Die Rekommunalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...