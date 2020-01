Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1092 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Seit dem vergangenen Freitag hält sich der Euro in einer engen Handelsspanne.Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro mit 1,0743 kaum bewegt. Der US-Dollar wird mit 0,9685 auf dem Niveau vom Vorabend ...

