Hamburg (ots) - Mit dem Angebot von Immo-Shopping24 verändert Baufi24 das Angebot für die Immobiliensuche nachhaltig. Nicht nur die Suche auf nur noch einer Seite, sondern zahlreiche weitere Funktionen führen Nutzer schneller zu Ergebnissen. "Nutzer von Immo-Shopping24 bekommen so umfangreiche Informationen, dass die Entscheidungsfindung deutlich vereinfacht wird", erläutert Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de (https://www.baufi24.de/). Und das alles kostenlos, denn für die Registrierung ist lediglich die Eingabe einer gültigen E-Mailadresse nötig, ohne Einwilligung in Newsletter oder Werbeanschreiben. "Wir bieten alle Informationen aus einer Hand, von der Suche über die Bewertung bis hin zur Finanzierungsberatung", erklärt Scharfenorth. "On- und Offline, denn bei Interesse gehört auch die persönliche Beratung vor Ort zum kostenlosen Angebot".Immo-Shopping24 finden Interessierte unter https://www.baufi24.de/immobilien/. Dort können sie nahezu alle Immobilien- und Maklerseiten in einer Suchmaske durchstöbern und Wunschobjekte abspeichern. Zusätzlich lassen sich Objekte mit Angabe weniger Daten realistisch bewerten. Außerdem zeigt das Angebot alle Finanzierungskonditionen individuell in Echtzeit an. Die Objekt- und Standortanalyse bietet darüber hinaus weitere Daten und Fakten zur Lage der Wunschimmobilie. Scharfenorth: "Hier wird jeder Immobiliensuchende fündig, denn so viele Informationen und Daten auf einen Blick findet man sonst kaum im Dschungel der Online-Angebote."Über Baufi24Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/ bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450 Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heute Anlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen die Berater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104820/4497800