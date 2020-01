In einer umfangreichen Analyse rechnen die Banker vor, wie sich die europäische Stahlszene im Zuge einer Konjunkturerholung darstellen wird. Besondere Rücksicht nehmen die Deutschbanker auf die Nachbarn in Europa neben Salzgitter als Nr. 2 in Deutschland, ignorieren dabei aber die Nr. 1, ThyssenKrupp. Gleichwohl: Alle werden leicht hochgestuft und als Kauf eingeordnet. Es ist der Anfang der Konjunkturerholung, wofür das Oldie-Produkt Stahl immer steht.



