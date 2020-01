Heidelberger Druck senkt Prognose - wie lange hält der Schock an?

Die Aktie von Heidelberger Druck (WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007) wird aktuell kräftig durchgeschüttelt. So startete der SDAX-Titel am Dienstag mit einem Minus von rund 10 Prozent auf 0,96 Euro in den Handel, woraufhin eine Aufholbewegung bis in den Bereich der 1-Euro-Marke folgte.

Grund für die Kursturbulenzen ist die Nachricht, dass der Konzern die Erwartungen an das Gesamtjahr gesenkt hat. So dürfte der Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20 leicht unter dem Niveau des Vorjahres von 2,5 Mrd. Euro liegen, wie Heidelberger Druck am Montagabend mitteilte.

Schwache Geschäfte

Im Vorfeld hatte das Unternehmen mit einer stabilen Umsatzentwicklung gerechnet. Hintergrund hierfür sind die schwachen Geschäfte in wichtigen europäischen Märkten im dritten Quartal, woran sich zunächst nach Einschätzung des Konzerns nichts ändern wird.

