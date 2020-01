Unterföhring (ots) - 21. Januar 2020. Die wahrscheinlich beste Schauspielerin der Welt spielt die wahrscheinlich schlechteste Sängerin der Welt: OSCAR®-Preisträgerin Meryl Streep hat als schwerreiche Musikliebhaberin Florence Foster Jenkins in der gleichnamigen Free-TV-Premiere nur einen Traum: in der berühmten Carnegie Hall zu singen! Obwohl sie in der Öffentlichkeit längst als "Diva der falschen Töne" bekannt ist, wird sie von ihrem liebevollen Ehemann St. Clair Bayfield (Hugh Grant) unterstützt. Für ihre herzerwärmende Performance erhielt Meryl Streep ihre 20. OSCAR®-Nominierung. SAT.1 zeigt "Florence Foster Jenkins" am Sonntag, 26. Januar 2020, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Florence Foster Jenkins"(OT: "Florence Foster Jenkins")Am Sonntag, 26. Januar 2020, um 20:15 UhrZum ersten Mal im Free-TVGB/F, 2016Genres: BiographieRegie: Stephen FrearsPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschSenior Redakteur / stellvertretender Vice President Kommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR FictionMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +498995071177Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.presse-prosieben.deBildredaktion:Alwine MärzTel. +49 [89] 9507-1141Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4497906