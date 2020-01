Im letzten Jahr stieg die Anzahl der an die Behörden gemeldeten Datenlecks in Europa um 12,6 Prozent auf täglich 278 Meldungen. Insgesamt meldeten Firmen seit Inkrafttreten der DSGVO europaweit 160.000 Datenlecks an die zuständigen Behörden. In den ersten acht Monaten nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 gingen täglich im Schnitt 247 Meldungen über Datenlecks bei den zuständigen Behörden ein. Im darauffolgenden Jahr stieg der Wert auf 278 Meldungen pro Tag an. Das geht aus einer Untersuchung der weltweit operierenden Anwaltskanzlei DLA Piper hervor. Die meisten Meldungen kamen von niederländischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...