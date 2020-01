FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Kochboxenlieferanten Hellofresh sind am Dienstag nach einer positiven Analystenstudie der Deutschen Bank auf ein Rekordhoch von 24 Euro gestiegen. Am späten Vormittag führten die Papiere mit einem Plus von zuletzt noch 2,39 Prozent auf 23,60 Euro den Nebenwerte-Index SDax an. Analystin Nizla Naizer lobte die in der vergangenen Woche vorgelegten Eckdaten für 2019 des Unternehmens. Hellofresh könnte dank des Geschäftsmodells, das von Größenvorteilen profitiere, auch weiterhin die eigenen Umsatz- und Profitabilitätsziele übertreffen. Das rechtfertige eine höhere Bewertung der Aktien, erklärte die Expertin. Sie hob ihr Kursziel auf 28 Euro an und bekräftigte ihre Kaufempfehlung./mis/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

