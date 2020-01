Da keine verbindlichen Angebote gelegt worden sind, wurden sowohl im Insolvenzverfahren der HTI als auch in jenem der operativen Tochter Gruber & Kaja High Tech Metals GmbH die Sanierungsplananträge zurückgezogen, teilte HTI am Dienstag mit. Nun wird ein Konkursverfahren geführt. Im August hatte zunächst die HTI-Tochter Gruber & Kaja in St. Marien bei Neuhofen, die auf einbaufertige Druckgusskomponenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...