Der Ausbruch des Coronavirus in China verschreckt Anleger an den internationalen Aktienmärkten. Nachdem in der Volksrepublik der vierte Mensch an der neuartigen Lungenerkrankung gestorben ist und immer mehr Krankheitsfälle gemeldet werden, ist die Sorge vor einem massiven Ausbreitung groß.

