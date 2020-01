Mit Otonomy (WKN: A119VZ) steht einer von etlichen NBC-Volltreffern vor der nächsten Zündstufe. Unsere Experten hatten den Verlauf exakt so angekündigt. Nun winken neue Kursdimensionen.

Als unsere NBC-Experten die Otonomy-Aktie vor gut einem Jahr bei einem Kurs von seinerzeit 1,89 USD mit einer "Stark kaufen"-Empfehlung versahen, war der folgende Kursverlauf quasi vorprogrammiert.

Wie alle anderen Top-Favoriten des No Brainer Clubs legte die Aktie nach Empfehlung eine stolze Kursperformance auf's Parkett. So wurde Anfang des neuen Jahres ein vorläufiges Kurshoch bei 4,17 USD markiert - ein Plus von mehr als +120% auf den damaligen Empfehlungskurs. Zwischenzeitlich hatten wir Ende 2019 mitten in der Kursrallye bei einem Aktienpreis von 3,03 USD auf das weitere massive Upside verwiesen.

Was steht an?

Otonomy ist eigenen Angaben zufolge der führende Pharmaforscher im Bereich der Neurotologie und somit per se schon mal interessant für große Pharmakonzerne, welche in diesem Bereich Fuß fassen oder ihre Position festigen möchten. Das neue Jahr 2020 bezeichnet das Unternehmen als potenziell "transformierend" - kein Wunder, schließlich stehen gleich drei wegweisende Daten-Readouts auf der Agenda.

Bereits im kommenden zweiten Quartal erwartet Otonomy Ergebnisse zu einer Phase 1/2-Studie des Medikamentenkandidaten OTO-313 gegen Tinnitus. Eine Safety-Kohorte wurde hier unlängst erfolgreich abgeschlossen, nun wird noch auf Effektivitätsdaten gewartet. OTO-313 wird ein US-Umsatzpotenzial im Milliardenbereich bescheinigt!

Im dritten Quartal folgt mit dem Abschluss der Phase 3 von OTIVIDEX der aber vielleicht wichtigste Meilenstein. Das Mittel gegen die von schrecklichen Schwindelattacken geprägten Innenohrerkrankung Morbus Menière kann bereits eine erfolgreiche Phase-3-Studie verbuchen. Da eine weitere jedoch keine statistische Signifikanz gegenüber Placebo lieferte, musste Otonomy eine Ehrenrunde drehen. Mit einem verbesserten Studiendesign geht man nun davon aus, die positiven Daten der Erfolgsstudie ...

