Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan beließ heute die Geldpolitik erwartungsgemäß unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie habe ihre Wachstumsprognose angesichts des aufgehellten globalen Ausblicks und des fiskalischen Stimulus leicht nach oben revidiert. Die Inflationsprognose sei hingegen symbolisch nach unten angepasst worden. Gouverneur Haruhiko Kuroda habe zwar beteuert, dass die Inflation graduell zum Ziel von 2,0% tendiere, aber diese Aussage würden die Finanzmärkte nicht ernst nehmen. Die heutige Aufwertung des JPY habe vielmehr mit der kurzfristig erhöhten Risikoaversion in China als mit der Zentralbanksitzung zu tun. (21.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...