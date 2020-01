NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Easyjet nach Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Analystin Carolina Dores sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem guten Geschäftsjahresauftakt des Billigfliegers. Der Umsatz habe die Erwartungen um 4 Prozent übertroffen. Höhere Durchschnittserlöse stimmten zuversichtlich für das diesjährige Geschäftsumfeld in Europa./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB00B7KR2P84

