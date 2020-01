FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Traton von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausblicke der Lkw-Hersteller auf 2020 seien mit erwarteten Absatzrückgängen von 15 Prozent in der EU und bis zu 30 Prozent in Nordamerika trüb, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er wies darauf hin, dass sich beide Absatzmärkte seit der Finanzkrise noch nie zeitgleich abgeschwächt hätten. Trotz dieser scharfen Korrektur sprach er aber von einem noch immer gesunden Niveau in Europa./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 06:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

