CO.DON AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2019DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis CO.DON AG: Vorläufige Geschäftszahlen 201921.01.2020 / 12:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)Vorläufige Geschäftszahlen 2019Berlin / Teltow, 21. Januar 2020 - Der Vorstand der co.don Aktiengesellschaft, Teltow (ISIN DE000A1K0227; WKN A1K022) (die "Gesellschaft") rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen Zahlen mit einem Konzernumsatz von 6,8 Mio. EUR (2018: 5,7 Mio. EUR). Damit verfehlt die Gesellschaft das Umsatzziel von 8,8 Mio. EUR, erreicht jedoch gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 eine Steigerung von 19,3 %.Das Konzernergebnis nach IFRS wird in Höhe von -9,9 Mio. EUR (2018: -6,3 Mio. EUR) erwartet. Der handelsrechtliche Jahresfehlbetrag wird 10,7 Mio. EUR betragen (2018: 8,8 Mio. EUR). Ohne Berücksichtigung der Kosten für die Kapitalerhöhung im Oktober 2019 liegt der Jahresfehlbetrag bei 9,7 Mio. EUR.Alle Angaben sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständigen finalen und testierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 werden am 30. April 2020 veröffentlicht.Mitteilende Person: Tilmann Bur, VorstandKontakt:Matthias Meißner, M.A.Director Investor Relations / Public RelationsTel. +49 (0)30-240352330Fax +49 (0)30-240352309E-Mail: ir@codon.de21.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 957655Ende der Mitteilung DGAP News-Service957655 21.01.2020 CET/CEST