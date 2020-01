von Klaus Schachinger, Euro am SonntagBereits am Tag zuvor hatten die Papiere, trotz der anspruchsvollen Bewertung zweistellig zugelegt. Rivale Impossible Foods hatte seine Verhandlungen mit der Schnellrestaurant-Kette beendet. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, McDonald's nicht in ausreichender Menge mit seiner Fleisch-Alternative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...