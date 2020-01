Le format de storytelling Venty va s'arrêter

Zurich, le 21 janvier 2020 - Le format de storytelling Venty, lancé par 20 Minuten en mars 2019 pour s'adresser au groupe cible des jeunes avec des sujets spécialement préparés pour les réseaux sociaux, va cesser d'exister.



Marcel Kohler, directeur de 20 Minuten: «Venty possède une petite communauté de fans passionnés. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à l'élargir suffisamment pour établir Venty auprès du groupe cible des jeunes. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas continuer avec la marque Venty, mais de poursuivre avec un engagement inébranlable le développement des réseaux sociaux de 20 Minuten. À l'avenir, nous voulons nous adresser davantage aux jeunes sur toutes nos plateformes à l'aide de mesures allant au-delà des réseaux sociaux, ainsi que renforcer notre marque faîtière 20 Minuten.»



Deux salariés de Venty vont pouvoir être intégrés aux réseaux sociaux de 20 Minuten où ils apporteront à l'équipe leur savoir-faire en matière de productions vidéo. Une personne travaillera désormais dans le Corporate Publishing. Aucune solution interne n'a pu être trouvé pour quatre autres personnes qui bénéficieront d'un plan social.

Contact

Eliane Loum, responsable de la communication de 20 Minuten

+41 44 248 41 34, eliane.loum@20minuten.ch



