Der Bernecker Börsenkompass versteht sich nicht als Einbahnstraße. Wir arbeiten gerne interaktiv. Soll heißen: Sie als Abonnent sind Teil des Produkts und arbeiten mit, den Service in Ihrem Sinne zu gestalten und zu verbessern. Das klappt erfahrungsgemäß am besten, wenn Sie Ihre Wünsche, Anregungen und Fragen an uns herantragen. Das haben Sie in den letzten Wochen wieder zahlreich getan. Unten finden Sie unsere Antworten auf Ihre Fragen.

Ein kleiner Hinweis vorab: Unsere Schwerpunkte sind Aktien, Devisen und Rohstoffe. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir keine Empfehlungen zu Anlageprodukten geben, die nicht zu unserem Investmenthorizont gehören. Der Hintergrund ist ganz einfach: Wir konzentrieren uns auf das Geschäft, das wir beherrschen und geben nur dann eine Einschätzung zu einem Investment ab, wenn wir mit dem Metier vertraut sind.

1) Der Lufthansa droht ein neuer Streik. Aussteigen?

Wir meiden die Lufthansa schon seit Monaten. Die hohe Wettbewerbsintensität in der Branche nimmt dem Konzern trotz einer ansprechenden Management-Leistung nach wie vor die Luft zum Atmen. Der Ölpreis steigt und macht neue Kerosin-Absicherungsgeschäfte teuer. Das verlässlich wiederkehrende Problem der Streiks ist nur ein Nebenkriegsschauplatz rundet das wenig einladende Bild aber stimmig ab. In einem starken Gesamtmarktumfeld ist es der Aktie gelungen, gegen den Trend zu laufen. Wir erwarten in den kommenden Wochen keine Trendwende. Daher: Finger weg!

2) Sollte man bei der Dt. Bank vor den Zahlen einsteigen?

ISIN: DE0005140008, DE0006095003, DE0008232125

Den vollständigen Artikel lesen ...