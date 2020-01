Aschheim (www.fondscheck.de) - Die aktuelle Studie "Nachhaltige Kapitalanlagen 2020" der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) zeigt eine zunehmende Relevanz nachhaltiger Investments bei deutschen Anlegern, so die Experten von ebase.Laut einer repräsentativen Umfrage würden 47 Prozent der Befragten denken, dass die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage in den nächsten zwölf Monaten steigen oder stark steigen werde. Im Vorjahr seien noch nur 37 Prozent dieser Ansicht gewesen. 44 Prozent der Befragten würden von einer unveränderten Relevanz ausgehen und nur 9 Prozent würden meinen, dass die Bedeutung eher wieder abnehmen werde. ...

