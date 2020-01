Frankfurt am Main (ots) - Am geschäftigsten Shopping-Tag des Jahres - dem zweiten Samstag im Dezember - waren Kunden am glücklichsten, während die größte Unzufriedenheit am Black Friday herrschte, zeigen die Daten der weltweit führenden Lösung für Kundenfeedback, HappyOrNot (http://bit.ly/HappyOrNot-Webseite).Das finnische Technologie-Unternehmen, das mit namhaften Einzelhändlern wie Boots, JACK & JONES (BESTSELLER), BestSecret, Decathlon und Amazon zusammenarbeitet, analysierte 2,9 Millionen Feedback-Antworten in der DACH-Region (eingegeben durch Tastendruck an den Terminals mit einer Skala von grünen bis roten Smileys, die besonders häufig an Flughäfen zu finden sind), um herauszufinden, wie zufrieden Kunden in den Spitzenzeiten des Einzelhandels waren.Nach Analyse der laut ShopperTrak fünf geschäftigsten Shoppingtage des Jahres 2019 ermittelte HappyOrNot folgende Kundenzufriedenheitslevels:1. Zweiter Samstag vor Weihnachten: 87,9 %2. Letzter Samstag vor Weihnachten: 86,7 %3. Erster Samstag im Dezember: 86,2 %4. Samstag nach dem Black Friday: 86,0 %5. Samstag nach Weihnachten: 86,2 % Interessanterweise waren Kunden an jedem dieser Top-Shoppingtage zufriedener als im Durchschnitt an normalen Samstagen, der bei 85,3 % liegt.Die Ergebnisse des Einzelhandels im Jahresüberblick:- Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit lag bei 88,5 % (miteiner Steigerung von 2,1 % im Vergleich zu 2018).- Kunden sind um 8.00 Uhr am zufriedensten und um 16.00 Uhr amunzufriedensten.- Kunden sind an Sonntagen am zufriedensten und an Samstagen amunzufriedensten.- Kunden sind im Mai am zufriedensten und im Januar amunzufriedensten. Heikki Väänänen, CEO und Gründer von HappyOrNot dazu: "Einer Studie von McKinsey zufolge können Unternehmen mit der Verbesserung der Customer Experience ihre Erträge um 15 % steigern und gleichzeitig ihre Kosten um 20 % senken. Diese Faxten können Einzelhändler nicht länger ignorieren, sie müssen ihren Kunden zuhören, deren Bedürfnisse verstehen und sie erfüllen. Mit unserer Technologie und der Erfassung erweiterter Feedback-Daten kann ein Einzelhändler die Unzufriedenheitsrate bei seinen Kunden bereits innerhalb des ersten Jahres um 20 % senken."Sind Sie dieses Jahr auf der EuroShop 2020 in Düsseldorf? HappyOrNot ist offizieller Aussteller und Keynote-Präsentator auf der weltweit größten Messe für den Einzelhandel und freut sich, Sie dort zu treffen. Weitere Informationen finden Sie hier: http://bit.ly/EuroShop_DEÜber HappyOrNotHappyOrNot hilft Unternehmen, ihre Customer Experience und die Mitarbeiterzufriedenheit durch das weltweit bewährte Smiley Feedback-Managementsystem zu verbessern. Das 2009 gegründete Unternehmen hat 4.000 Kunden in 135 Ländern und hat bis zum aktuellen Zeitpunkt mehr als 1,3 Milliarden Feedbacks erfasst.Zu den Kunden zählen McDonald's, Elkjop, Amazon, JACK & JONES, der Londoner Flughafen Heathrow sowie viele Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Transport, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Unterhaltung/Events und Dienstleistungen. HappyOrNot hat seinen Hauptsitz in Finnland und verfügt über Niederlassungen in den USA, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und anderen Orten weltweit und beschäftigt mehr als 150 Angestellte. Das Vertriebsnetz zählt derzeit mehr als 110 Unternehmen.http://bit.ly/HappyOrNot-WebseitePressekontakt:HappyOrNot GmbHSeval DoganMarketing Manager Germany0049 (0) 177 319 79 70seval.dogan@happy-or-not.comTwitter: https://twitter.com/happyornotcom/https://www.happy-or-not.com/de/Original-Content von: HappyOrNot GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135981/4498181