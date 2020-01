Es geht heute zunächst deutlich nach unten, Sorgen über eine Ausbreitung des tödlichen Coronavirus in China sind das Thema. Auch die Wiener Börse kann sich nicht entziehen und liegt nun ytd schon um 50 Punkte oder ca. 1,5 Prozent unter dem Jahresstartwert. Auswirkung: Beim Aktienturnier sind am Tag "1 1/2 von 5" nun die defensiven Semifinalteilnehmer vorne. http://www.boerse-social.com/tournament . Heute ist übrigens die Telekom Austria-Aktie 7000 Tage an der Börse. Die jüngste Entwicklung passt, aber über die Performance seit IPO sprechen wir lieber nicht. Dafür ist die 5G-gestärkte Aktie wohl ein spannender Pick für die Zukunft. Telekom Austria ( Akt. Indikation: 7,28 /7,29, -0,07%) Am Samstag gab es 5000 Tage Zumtobel an der ...

