Aktien aus dem Umfeld Wasserstoff zeigten in der jüngeren Vergangenheit mitunter starke Kursentwicklungen. Besonders stark ist beispielsweise Ballard Power gelaufen. Was ist vom Themenfeld zu halten? Hat Wasserstoff eine realistische Chance als Antriebssystem gegenüber dem klassischen Verbrenner und der Elektromobilität? Sollte man bei diesem Themenrahmen auch auf klassische Gasriesen wie Air Liquide oder auch Linde schauen? Innerhalb des Videos gibt es einige Eindrücke aus dem Gesamtgespräch mit Hans A. Bernecker in der Sendung "Die Woche" im Bernecker TV in ihrer Ausgabe vom 22.01.2020.



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info lesen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Ansonsten geht es hier zum Video:







oder via Copy/Paste:

https://youtu.be/cpJknV40PXc

BALLARD POWER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de