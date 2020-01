Die Erste Group wurde als einziges österreichisches Unternehmen in den Bloomberg Gender-Equality Index 2020, der jene börsennotierten Unternehmen auszeichnet, die sich durch ihre Förderung der Gleichstellung von Frauen hervorheben, aufgenommen. Die Erste Group wurde dabei als eines von 325 Unternehmen aus 50 Sektoren und 42 Ländern weltweit für den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2020 ausgewählt. "Die erneute Aufnahme in den Gender-Equality-Index von Bloomberg ist eine Anerkennung unserer bisherigen Arbeit", sagte Julia Valsky, Leiterin des Diversity Managements bei Erste Group. "Allen die gleichen Chancen zu bieten, ist etwas, das tief in den inklusiven Prinzipien verwurzelt ist, auf denen die Erste vor zweihundert Jahren gegründet wurde. Wir ...

