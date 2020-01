NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Microsoft vor Quartalszahlen von 163 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage nach der Cloud-Computing-Plattform Azure dürfte erneut hoch gewesen sein, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 18:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / / ET



US5949181045

