GEA Group Aktiengesellschaft: GEA jetzt in der Spitzengruppe im Klima-Benchmark Carbon Disclosure Projekt mit "A-"DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit GEA Group Aktiengesellschaft: GEA jetzt in der Spitzengruppe im Klima-Benchmark Carbon Disclosure Projekt mit 'A-'21.01.2020 / 13:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.GEA jetzt in der Spitzengruppe im Klima-Benchmark Carbon Disclosure Projekt mit "A-"Düsseldorf, 21. Januar 2020 - GEA erzielte beim Klima-Assessment des Carbon Disclosure Projects (CDP) sein bisher bestes Ergebnis. Mit der Gesamtnote "A-" entspricht der Konzern jetzt dem Level "Leadership" und gehört damit zur Spitzengruppe im Sektor- und Regionalvergleich. Das Level "Leadership" kennzeichnet Unternehmen, die sich durch Faktoren wie die Vollständigkeit und Transparenz ihrer Berichterstattung hervorheben. Weiter weisen sie Ansätze zum Management von mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken und zeigen Fortschritte bei der Verringerung von Emissionen auf. Im CDP-Report 2019 erhielten insgesamt 9 Firmen aus Deutschland im Sektor "General", in dem GEA geführt wird, eine A bzw. A- Bewertung. Über alle Sektoren hinweg erhielten nur 23 deutsche Unternehmen dieses Bewertungslevel. Die durchschnittliche Bewertung europäische Unternehmen im CDP-Ranking ist C."GEA berichtet seine Zahlen bereits seit mehr als 10 Jahren an das Carbon Disclosure Project. Das Ergebnis 2019 ist auf unsere permanenten Anstrengungen zurückzuführen, neben unseren Produkten auch unsere eigene Produktion in Hinblick auf die Schonung von Ressourcen und die Reduzierung von Treibhausgasen weiter zu optimieren. Die Einstufung auf dem Level Leadership ist in diesem Zusammenhang eine hervorragende Leistung von GEA, insbesondere vor dem Hintergrund, dass von Jahr zu Jahr die Anforderungen des CDP zu den Klimarisiken und Chancen durch CO2-Einsparungen immer umfangreicher werden. Neben den Umweltaspekten ist ein gutes Abschneiden beim CDP besonders aus Investorensicht wichtig, da dieses Projekt durch mehr als 500 institutionelle Anleger, die zusammen ein Vermögen von fast 100 Billionen US-Dollar verwalten, unterstützt wird. Aber auch auf Kundenseite werden Initiativen, die Unternehmen zu Risiken und Chancen in Bezug auf das Klima und auch zu CO2-Minderungspotenzialen befragen, immer wichtiger", erläutert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft. "Die Gesamtnote A- ist für uns jedoch kein Grund, uns auf dem Erreichten auszuruhen. Wir sind uns unserer Verantwortung als einer der größten Anbieter von Prozesstechnik bewusst, bei der Lösung der Herausforderungen der Zukunft eine tragende Rolle zu übernehmen."Das CDP ist nach eigenen Angaben die größte Organisation, die weltweit den Klimaschutz vorantreibt. Dazu befragt CDP im Auftrag seiner Mitglieder jährlich tausende der größten börsennotierten Unternehmen zu deren Emissionen und Klimaschutzstrategien. Der CDP-Score-Report ermöglicht es Unternehmen, ihr Engagement für die Umwelt und ihre Maßnahmen gegen den Klimawandel zu dokumentieren. CDP liefert zudem einen Vergleich der befragten Unternehmen mit anderen aus der Region und Branche, Anleger erhalten zusätzlich eine Kopie des CDP-Berichts. Die Scoring-Ebene (Disclosure, Awareness, Management, Leadership) zeigt den Grad der Umweltverantwortung des Unternehmens sowie Maßnahmen und Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels. 