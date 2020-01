Am 25.01.2020 feiern die Chinesen ihr Neujahr, das wichtigste Fest im chinesischen Mondkalender. An diesem Tag beginnt das Jahr der Ratte und auch eine neue Drehung in der zwölfteiligen Sternzeichenrotation. Der chinesische Kalender ist ein lunisolarer Kalender, das heißt, er wird vom Mond regiert und nach der Sonne korrigiert.Der Legende nach lud Buddha einst alle 13 Tiere der Tierkreiszeichen zu einem Fest ein. Die Katze gehörte ursprünglich auch dazu. Die Maus erzählte jedoch der Katze, das Fest würde einen Tag später stattfinden. Deshalb legte sich die Katze schlafen, träumte vom Fest und verschlief dieses. Dadurch kam nun nur zwölf Tiere zum Fest. Das erste Tier war die Ratte (Maus), ihr folgten der Büffel (das Rind), der Tiger, der Hase, der Drache, die Schlange, das Pferd, die Ziege (das Schaf), der Affe, der Hahn (das Huhn), der Hund und schließlich das Schwein. Jedes Tier bekam ein Jahr geschenkt, und Buddha benannte es nach ihm. Dies geschah in der Reihenfolge, in der sie gekommen waren. Alle erklärten sich damit einverstanden, die fehlende Katze bekam kein Jahr.

