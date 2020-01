Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Der Unterhaltungskonzern Walt Disney bringt seinen neuen Streamingdienst in gut zwei Monaten nach Westeuropa. Wie das Unternehmen mitteilte, soll Disney+ am 24. März in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und anderen Ländern starten. Weitere Märkte wie Belgien und Portugal kommen im Sommer an die Reihe.

Der Dienst wird 6,99 Euro bzw 5,99 Pfund im Monat oder 69,99 Euro bzw 59,99 Pfund im Jahr kosten. Disney+ war im November in den USA an den Start gegangen.

January 21, 2020 07:54 ET (12:54 GMT)

