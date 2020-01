New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 21. Januar 2020 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) ((das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass ein Vertrag zur Durchführung einer Evaluierungsstudie - der TotalSocial 2020 Big Game Evaluation Study - für einen Fortune 500-Markenhersteller unterzeichnet wurde. Anhand der Studie sollen die Auswirkungen der Werbe- und Sponsoringaktivitäten des Markenherstellers beim "Big Game" bewertet werden. Die Studie erfolgt im Rahmen von Engagement Labs' kontinuierlichen Aktivitäten im Hinblick auf die Bewertung von Sponsoringmaßnahmen und wird die Werbewirksamkeit während des bevorstehenden NFL Championship Game (Endspiel der National Football League) am 2. Februar messen. Das Programm des Kunden wird mit 79.500 kanadischen Dollar bewertet."Die meisten Firmen, die beim Big Game zum Teil mehr als 5 Millionen Dollar in eine 30-sekündige Werbeeinschaltung investieren, sehen das Hauptziel darin, ein hohes Maß an Präsenz und Aufmerksamkeit um jeden Preis zu erzielen", meint Ed Keller, CEO von Engagement Labs. "Markenhersteller, die sich an unseren 'TotalSocial Big Game'-Studien beteiligen, können eindeutig feststellen, ob sie ihr Ziel einer starken Präsenz und Aufmerksamkeit erreicht haben."In diesem Winter wurde im renommierten Journal of Advertising Research ein vielbeachteter Artikel über die Wirkung von Werbemaßnahmen beim Big Game veröffentlicht, den Führungsmitglieder von Engagement Labs verfasst haben. In diesem Artikel wurde aufgezeigt, wie schwierig es für viele Markenhersteller ist, während des Big Game die nötige Aufmerksamkeit zu erzielen; auch die Gründe dafür wurden erörtert. Im Artikel wurde festgestellt, dass beim Big Game 2019 die erfolgreichsten Werbeeinschaltungen von den Firmen Bud Light, Budweiser, Doritos, Kia, the NFL, Pepsi und TurboTax platziert wurden.Über Engagement LabsEngagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.Mehr unter: www.engagementlabs.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Medienanfragen richten Sie bitte an:Vanessa Lontoc / Ed Keller, CEOEngagement Labsvanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der FirmenwebsiteDie englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA29282R5042