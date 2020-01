Mainz (ots) -Woche 04/20Mittwoch, 22.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 UFOs Declassified - Die GeheimaktenAlarmstufe RotUSA 20176.05 UFOs Declassified - Die GeheimaktenPanik in L.A.USA 20176.50 Geheimnisse der Geschichte: Area 51USA 20147.35 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 20158.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 TäterjagdDer Fall Christelle LeroyFrankreich 20189.05 TäterjagdDer Fall Christophe BelleFrankreich 20189.50 TäterjagdDer Fall Anne BarbotFrankreich 201810.35 TäterjagdDer Fall Brigitte TroadecFrankreich 201911.20 TäterjagdDer Fall Guy GeorgesFrankreich 201812.05 Ermittler!Verhängnisvoller EinbruchDeutschland 201912.35 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 201813.05 ZDF-HistoryDie geheimen Mordermittler der DDRDeutschland 201713.50 Die schwersten Unglücke der DDRGefährliche Technik vom großen BruderDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 14.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:15.50 ZDF-HistoryDie unglaublichsten Geschichten der DDRDeutschland 2012( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Syriens Herrscher - Das Haus AssadArabischer Frühling und BürgerkriegGroßbritannien/Syrien 201923.10 Inside IS - Die geheimen Pläne der TerrormilizFrankreich 201923.55 Wurzeln des BösenDie Geburtsstunde des ISFrankreich 20170.40 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 20161.25 Geheimes Israel - Der MossadÜberlebenskampfDeutschland 20192.10 Geheimes Israel - Der MossadPermanente BedrohungDeutschland 20192.55 Geheimes Israel - Der MossadGefährliche NachbarnDeutschland 20193.40 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzEine Super-Kanone für Saddam HusseinAustralien 20184.20 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzDie Anthrax-ErmittlungenAustralien 2018Woche 04/20Donnerstag, 23.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzExplosion im LaborAustralien 20185.50 Rätselhafte GeschichteHitlers EndeGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.00 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 201810.45 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 201811.25 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 201812.10 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201812.55 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 201813.40 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 201814.20 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201815.05 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 201815.50 Der Zweite WeltkriegÜbermachtDeutschland 201816.35 Der Zweite WeltkriegVerbrannte ErdeDeutschland 201817.20 Der Zweite WeltkriegSchlachtfeld DeutschlandDeutschland 201818.05 Der Zweite WeltkriegApokalypseDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikSmartphoneGroßbritannien 201921.40 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRaketenGroßbritannien 201922.25 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikTeleskopGroßbritannien 201923.05 Geheimnisse der Sowjet-TechnikMondraketen und MonsterfliegerDeutschland 201823.50 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 20170.35 heute journal1.05 Die Wahrheit über den HolocaustTerrorDeutschland 20191.45 Die Wahrheit über den HolocaustGhettoDeutschland 20192.30 Die Wahrheit über den HolocaustMenschenjagdDeutschland 20193.15 Die Wahrheit über den HolocaustMordfabrikenDeutschland 20194.00 Die Wahrheit über den HolocaustDeportationDeutschland 20194.40 Die Wahrheit über den HolocaustUntergangDeutschland 2019Woche 06/20Sonntag, 02.02.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:0.45 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAfrikaDeutschland 20191.45 Big PacificDer gewaltsame OzeanUSA 20182.30 Big PacificDer geheimnisvolle OzeanUSA 20183.15 Big PacificDer leidenschaftliche OzeanUSA 20184.00 Big PacificDer gierige OzeanUSA 2018"Leschs Kosmos: Jagen für den Artenschutz" um 4.15 Uhr entfällt4.45 Extreme der TiefseeEisige AbgründeDeutschland 2018"Leschs Kosmos: Wettlauf gegen die Flut" entfälltWoche 08/20Dienstag, 18.02.Bitte Programmänderungen beachten:12.45 ZDF-HistoryMallorca - Eine deutsche LiebeDeutschland 2018"ZDF-History: Karl Lagerfeld - Eine deutsche Legende" entfällt13.30 ZDF-HistoryWir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres UrlaubsDeutschland 2018"ZDF-History: Tina Turner - Rockqueen. Mutter. Kämpferin." entfällt( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:16.30 ZDFzeitÄrger im Buckingham PalaceDie Queen und die liebe FamilieDeutschland/Großbritannien 2020"ZDF-History: Harry und Co. - Die Windsors aus der zweiten Reihe"entfällt( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4498287