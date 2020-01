Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) unter die Lupe. Müll-Aktien hätten in den letzten Monaten nicht immer mit der Rekord-Rally bei den führenden US-Indices mithalten können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...