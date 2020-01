...die spannendste Pharma-Aktie der Mittelklasse. Die Münchener verfolgen das Geschäftsmodell der Eigenentwicklung von Anti-Körpern als Therapie-Ansatz in Verbindung mit anderen Elementen. Dazu gehören umfangreiche Absprachen mit großen Pharma-Konzernen in Sachen Vermarktung.



Immer wieder gibt es Gerüchte, dass sich ein großer Amerikaner einkaufen könnte. 3,7 Mrd. € Marktwert sind für die US-Unternehmen kein Thema. Entscheidend ist die Pipeline der Produkte.



Zz. geht es um die Zulassung des Wirkstoffs "Tafasitamab" gegen Blutkrebs. Er liegt in einer Verbindung mit Lenalidomid des amerikanischen Konzerns Celgene der US-Behörde FDA zur Prüfung vor.



Ein positives Urteil lässt in der Regel den Kurs anspringen.



