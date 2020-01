Guten Tag,der Markt zeigt sich trotz einiger neuer Belastungen weiterhin in robuster Verfassung. Zwar musste beispielsweise der DAX heute Morgen recht kräftig in die Knie gehen, nachdem Sorgen bezüglich einer neuen Virus-Grippe in Asien umhergingen. Doch nach dem anfänglichen Abschlag schaffte es der deutsche Leitindex, sich bislang wieder nach oben vorzuarbeiten. Per Redaktionsschluss trennten ihn nur noch sieben magere Punkte zumindest vom Vortagesschluss.Hilfreich hierbei waren auch neue Stimmungsindikatoren. Speziell der ZEW-Konjunkturindex für den Monat Januar sorgte für neue Käufe. Denn dieser fiel mit einem Anstieg bei den Konjunkturerwartungen auf 26,7 Punkte (Vormonat nur 10,7 Punkte) nicht nur überraschend stark aus, sondern notierte nach Angabe des ZEW-Institutes auf dem höchsten Stand seit Juli 2015.

