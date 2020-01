Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Wasserstoff ist derzeit Trumpf an den Märkten. Bester Beleg sind die meistgehandelten Aktien des Tages. Auf der Kaufliste ganz oben findet sich Ballard Power. Die Aktie ist zuletzt extrem gestiegen, gerät heute aber mächtig unter Druck. Trotzdem sind bereits die ersten Schnäppchenjäger am Start. Bei den Verkäufen steht Varta im Fokus. Die Analysten der Berenberg Bank haben sich zu Wort gemeldet und ihr Kursziel reduziert. Allerdings lautet die Einschätzung weiter "Kaufen". Die Varta-Aktie bleibt derzeit äußerst volatil.