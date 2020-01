von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag2019 war MTU Aero Engines mit 63 Prozent Plus, einschließlich Dividenden, der Topwert im DAX. Die Aktie, die erst im September in den Bluechip-Index aufstieg, ist anspruchsvoll bewertet. Analysten von JP Morgan bewerten die Aufstellung der Bayern, die rund 90 Prozent ihres Geschäfts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...