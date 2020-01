Im Dienstagshandel geht es für die Tesla-Aktie weiter bergauf.Tesla-Aktien waren mit einem Plus von zuletzt 6,41 Prozent auf 543,22 US-Dollar der größte Kursgewinner im NASDAQ 100 Index.Positive Analystenstimme stütztDer Analyst Pierre Ferragu von New Street Research hat das Kursziel für Tesla am Dienstag von 530 auf 800 US-Dollar angehoben und dabei auf die technologische ...

