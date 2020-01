Gigaset (WKN: 515600) präsentiert heute eine "Weltneuheit in der Festnetztelefonie", einen Cloud-basierten Anrufschutz für eines seiner beliebten Festnetztelefone. Dazu unten mehr.

Gemäß den Zahlen vom 29. November hat das Münchner Unternehmen in den ersten neun Monaten bei einem leicht rückläufigen Umsatz in Höhe von 157,5 Millionen Euro den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um über 150 Prozent auf 11,6 Millionen Euro gesteigert. Als Grund führt die Gesellschaft ein besseres Kostenmanagement an.

Zahlen verbessert, doch Herausforderungen bleiben

Auch bei den Cashflow-Zahlen zeigen sich deutliche Verbesserungen, jedoch sind die Abflüsse aus verschiedenen Gründen noch immer erschreckend hoch. Jeder Geschäftsbereich, auch der Absatz der Smartphones, verzeichnete im Berichtszeitraum einen Rückgang - bis auf das winzige Smart Home-Segment, das deutlich wächst. Das substanzielle, umsatzstarke Festnetztelefon-Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...