First Majestic Silver Corp. (CA32076V1031) gab heute bekannt, dass es im Jahr 2020 eine geringere Menge an Silber-Äquivalent erwartet als zuvor kommuniziert, da die Gesellschaft die Produktion in der Del Toro-Mine stoppt und sich auf seine drei verbleibenden profitablen Minen konzentriert.Das Unternehmen von CEO Keith Neumeyer erwartet nun für das laufende Jahr eine Gesamtförderung in der Spanne von 21,5 Mio. bis 24 Mio. Unzen Silberäquivalent, welche die Goldproduktion mit einbezieht. Die reine Silberproduktion soll zwischen 11,8 Mio. und 13,2 Mio. Unzen Silber liegen.Erst letzte Woche hatte der Konzern Rekordproduktionsdaten für 2019 bekannt gegeben, wobei insgesamt 25,6 Mio. Unzen Silberäquivalent gefördert wurden.

Den vollständigen Artikel lesen ...