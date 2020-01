Der Schweizer Franken strotzt vor Kraft. Zu Recht? Dass der Franken in letzter Zeit zusammen mit Gold gestiegen ist, zeigt, dass er damit Eigenschaften eines sicheren Hafens besitzt, welche auch Gold auszeichnen. Geopolitische Spannungen sind eben nicht gerade vertrauenserweckend, auch wenn sie bislang keine langfristigen Investmentkalküle dominieren. Ende offen.Wie die Investmentbank Goldman Sachs vor Kurzem feststellte, war der Franken die sich am besten entwickelnde G10-Währung in der turbulenten ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wesentlich dafür war die enge Beziehung des Frankens zum Gold seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Danach schrieb die Schweizer Verfassung eine Golddeckung des Franken vor. Diese Politik hielt die Schweiz bis 1936 durch, als die meisten anderen Staaten, insbesondere die USA und Großbritannien, ihre Währungen bereits deutlich abgewertet hatten. Die Stabilitätspolitik hielt die Schweiz bis 1999 durch.

