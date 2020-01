Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führender globaler Anbieter von Informationstechnologien und Services für Consulting und Geschäftsprozesse, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Quadrantbericht "ISG Provider Lens: Network Software Defined Solutions and Services" für die Nordischen Länder und das Vereinigte Königreich als "Branchenführer" eingestuft wurde. Als Autor beider Berichte zeichnet Avimanyu Basu.

Die ISG identifizierte Wipro nach Bewertung der Fähigkeiten von 153 Anbietern in den folgenden sieben Quadranten als Sieger: Verwaltete WAN-Dienste, Zusätzliche (Non-Core-) Mobilnetzdienste (4G/5G), SDN-Transformationsdienste (Beratung und Implementierung), SD-WAN-Ausrüstung und -Dienste (DIY), SDN-Sicherheitsdienste, SD-Netzwerktechnologien (Core) und SD-Netzwerktechnologien (Mobile to Edge).

Wipro wurde dabei im Quadrantbericht "ISG Provider Lens: Network Software Defined Solutions and Services" für die Nordischen Länder in den Quadranten Verwaltete WAN-Dienste, SDN-Transformationsdienste (Beratung und Implementierung), SDN-Sicherheitsdienste, SD-Netzwerktechnologien (Core) und SD-Netzwerktechnologien (Mobile to Edge) als "Branchenführer" eingestuft.

Parallel dazu wurde Wipro im Quadrantbericht "ISG Provider Lens: Network Software Defined Solutions and Services" für das Vereinigte Königreich als Branchenführer in den Quadranten Verwaltete WAN-Dienste, SDN-Transformationsdienste (Beratung und Implementierung) und SDN-Sicherheitsdienste sowie als "Rising Star" in den Quadranten Zusätzliche (Non-Core-) Mobilnetzdienste (4G/5G), SD-Netzwerktechnologien (Core) und SD-Netzwerktechnologien (Mobile to Edge) bezeichnet.

Der Quadrantbericht "ISG Provider Lens: Network Software Defined Solutions and Services" für die Nordischen Länder hebt hervor, dass Wipros OEM-agnostischer Ansatz, flexible Bereitstellung, vielseitiges Engagement und qualifizierte Mitarbeiter in Kombination mit globaler Präsenz und vielfältigen IP-Ressourcen und -Tools dem Unternehmen geholfen haben, den Kunden zuverlässige und holistische KI- und RPA-gesteuerte Lösungen zu liefern. Dem Quadrantbericht "ISG Provider Lens: Network Software Defined Solutions and Services" für das Vereinigte Königreichzufolge bringt Wipro die richtige Mischung aus Automatisierung, KI und strategischer Beratung für Kunden mit, die auf der Suche nach Netzwerkoptimierung, jedoch nicht unbedingt nach Transformation sind. Das Unternehmen verfügt über ein bedeutendes und zuverlässiges Portfolio an verwalteten Diensten für traditionelles WAN und SD-WAN im Vereinigten Königreich sowie über einen großen Kundenstamm von Unternehmen.

Laut ISG-Analysten "bietet Wipro in den nordischen Ländern eine breite Palette von Partnerprodukten und hauseigenen Lösungen an, mit denen Konnektivität von Unternehmen geschaffen und ein starkes Partnerschafts-Ökosystem mit Sicherheitsanbietern verwirklicht werden kann. Die vielfältigen, auf hauseigenen oder Partner-Fähigkeiten basierenden Produkte und Dienstleistungen führen zu leistungsstarken F&E-Fähigkeiten."

"Die verwalteten Netzwerkdienste von Wipro umfassen sowohl Standardlösungen als auch kundenspezifische Lösungen im Vereinigten Königreich und weltweit. Diese reichen von der Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung bis hin zur Wartung des verwalteten Netzwerks. Wipro leistet zuverlässige SD-Netzwerkdienste und bietet Dienstleistungen für Rechenzentrumsnetzwerke, WAN, SD-WAN und SDN/NFV an, bei denen Swift-SDN- und WANFreedom-Lösungen zum Einsatz kommen. Wipros beratungsorientiertes Bereitstellungsmodell, das durch vielseitige Werkzeuge, Produkte und Prozesse sowie eine starke digitale und netzwerktechnische Kompetenz unterstützt wird, ermöglicht die Bereitstellung reibungsloser Dienste zur Transformation von Unternehmensnetzwerken", erklären die Analysten.

Kiran Desai, Senior Vice President und Global Head, Cloud and Infrastructure Services, Wipro Limited betont: "Wir freuen uns, dass wir im Quadrantbericht "ISG Provider Lens: Network Software Defined Solutions and Services" für die Nordischen Länder und das Vereinigte Königreich über mehrere Quadranten hinweg als Branchenführer eingestuft wurden. Wir sind davon überzeugt, dass diese Anerkennung unsere Kompetenz zur Durchführung großer Netztransformationen in der Region unterstreicht und dass wir es unseren Kunden ermöglichen, die Schnelligkeit ihrer digitalen Reise beträchtlich zu beschleunigen. Wir haben intensiv in personelle Kompetenz und zukunftsgerichtete Fähigkeiten bei API-zentrierten programmierbaren Netzwerk investiert und ein wiederverwendbare Rahmenwerk und Methodologien geschaffen. Dazu nutzen wir intelligente Plattformen, Automatisierungswerkzeuge und bewährte Branchenverfahren wie Wipro Holmes für AI/ML sowie die ServiceNXT-Plattform für ITIL-Prozesskonsistenz, Compliance Governance und Sicherheit, die wie über unsere Delivery Center bereitstellen."

Bitte klicken Sie hier, um den Bericht für die Nordischen Länder herunterzuladen.

Bitte klicken Sie hier, um den Bericht für das Vereinigte Königreich herunterzuladen.

