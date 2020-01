Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) unter die Lupe. Uber habe sich von seinem Geschäft in Indien getrennt und an einen Konkurrenten verkauft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...