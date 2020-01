Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta029/21.01.2020/17:00) - Herr Dr. Amadou Baba Sy, Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft, hat sein Amt niedergelegt und scheidet heute aus dem Aufsichtsrat aus.



(Ende)



Aussender: PEARL GOLD AG Adresse: c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Boutonnet Tel.: +49 30 59 00 30 436 E-Mail: info@pearlgoldag.com Website: www.pearlgoldag.com



ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1579622400779



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020 11:00 ET (16:00 GMT)





PEARL GOLD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de