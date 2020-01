Die ZEW-Konjunkturerwartungen steigen deutlich stärker als erwartet. Der Euro steigt daraufhin auf über 1,10 US-Dollar.

Der Euro-Kurs ist am Dienstag nach überraschend starken Konjunkturdaten aus Deutschland etwas gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1104 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag war der Kurs noch bis auf 1,1086 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1115 (Montag: 1,1085) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8997 (0,9021) Euro.

Gestützt wurde der Euro durch wirtschaftliche Hoffnungszeichen aus Deutschland. So sind die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Januar auf den höchsten Stand seit Juli ...

