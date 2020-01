FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron vor Jahreszahlen von 11,60 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Seine Jahresziele dürfte das Unternehmen erreicht haben, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktlage für Halbleiterausrüster verbessere sich zudem. Schnitzer verwies in dem Zusammenhang auf Branchenschätzungen, denen zufolge eine Erholung der Industrie bevorstehe, die auch 2021 noch anhalten soll./kro/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 15:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 16:03 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

