Wieder konnten NBC-Mitglieder eine Aktie am Allzeittief aufkaufen, um in der Folgezeit entspannte "No Brainer-Prozente" einzufahren. Mit Aduro Biotech (WKN: A14Q7F) gab es nun gleich mehrfach die Chance zum Kassieren.

Die Aduro-Aktie empfahlen wir NBC-Mitgliedern am 2. Oktober mit einem Limit bis 1,10 USD zu kaufen. Der Kurs notierte seinerzeit noch bei überaus schlanken 0,95 USD. Unter anderem schrieben wir:

Es ist fast schon egal, was Aduro tut. Der Preis ist dermaßen niedrig, dass für Aktionäre über die nächsten ein bis zwei Jahre fast nur Upside besteht.

Ein erster Ausflug auf 1,33 USD im November lud zu Gewinnmitnahmen ein. ...

