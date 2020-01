Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim an der Brenz (pta031/21.01.2020/17:40) - Die Kremlin AG hat soeben erfahren, dass die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg beschlossen hat, die Zulassung der Aktien der Kremlin AG, ISIN DE000A1PHFR2, zum Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg mit Ablauf des 30. Juni 2020 zu widerrufen.



Aussender: Kremlin AG Adresse: Tannhäuser Weg 44, 89518 Heidenheim an der Brenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Kremlin AG E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg



