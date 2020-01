Solana Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Dynamisches Projekt mit Mischnutzung auf 42.492 ha in Chesterfield County liegt im PlanAmerican Wave Machines Inc. (AWM) gibt ein gemeinsames Projekt mit Flatwater Companies in Chesterfield County (Virginia) bekannt. Neben dem Angebot von Surfen der Weltklasse mit PerfectSwell® wird The LAKE eine breite Palette der Möglichkeiten für Speisen und Unterhaltung zeigen. Nach dem Abschluss wird das Projekt für gemischte Nutzung auf einer Fläche von 42.492 ha folgendes bieten: 13.935 Quadratmeter Fläche für Einzelhandel und Unterhaltung, 9.290 Quadratmeter Bürofläche, ein Hotel mit 170 Zimmern und mehr als 1.000 neue Apartments und Townhäuser. Die Genehmigungen wurden eingeholt und der Bau beginnt in den kommenden Monaten. Es wird erwartet, dass Surfen als Teil von Phase 1 im Herbst 2021 angeboten wird."The LAKE ist mehr als einfach nur ein neues Bauprojekt. Unsere Vision lautet, ein einzigartiges Ziel zu schaffen, das Verbindungen schafft und für gemeinsame Erlebnisse sorgt. Surfen ist dabei eine entscheidende Komponente", sagte Brett Burkhart, einer der Gründer und Vision Leader von Flatwater Companies. "Durch die Zusammenarbeit mit AWM beim Bau von PerfectSwell® Richmond können wir Surfen für Anfänger bieten, wie auch Surfen der Weltklasse für Elitesportler. PerfectSwell® Richmond wird ein globales Ziel für das Surfen.""Wir sind höchst erfreut darüber, The Lake zur schnell wachsenden Liste der Surf-Ziele von PerfectSwell® hinzufügen zu können. Erst kürzlich konnten wir das PerfectSwell® Surf-Stadium in Japan ankündigen, dessen Eröffnung für Juni 2020 erwartet wird. Unsere Vision eines globalen Netzwerks von Surfpools hoher Leistung wird Wirklichkeit", sagte Mike Lopez, Senior Vice President bei AWM mit Verantwortlichkeit für Global Strategy. "PerfectSwell® Richmond zeigt eine großartige Vision und fügt unserem expandierenden Netzwerk einen wichtigen Standort hinzu."Informationen zu The LakeThe LAKE mit der Adresse 3400 Genito Road in Richmond (Virginia) ist ein neues Projekt mit gemischter Nutzung, das Platz für fantastische gemeinsame Erlebnisse schafft. The LAKE wird ein Reiseziel der Weltklasse mit den Komponenten Unterhaltung, Erholung, Büros, Gastgewerbe und Wohnraum. Jährlich werden mehr als 200 Veranstaltungen stattfinden und es ist Heimstatt von PerfectSwell® Richmond, einem Surfpark der Weltklasse. Weitere Informationen über The Lake erhalten Sie unter www.lakeadventures.comInformationen zu American Wave MachinesAmerican Wave Machines ist das führende Unternehmen für Wellentechnik für authentisches Surfen. Einrichtungen mit SurfStream® verfügen über eine Kapazität von hundert Gästen und mehr. PerfectSwell®-Surfpools sind 1 Acre oder mehr (ca. 4.000 qm) groß und verfügen über eine Kapazität von tausend Gästen und mehr. Seit 2007 hat American Wave Machines Surfern an Standorten auf der ganzen Welt zu mehr als 3.000.000 Surfing-Sessions verholfen. Besuchen Sie AmericanWaveMachines.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1079388/American_Wave_Machines_PerfectSwell_Richmond.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpgPressekontakt:info@americanwavemachines.comOriginal-Content von: American Wave Machines, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140513/4498523